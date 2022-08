Norveška bi mrožinjo Freyo zaradi pretirane pozornosti javnosti lahko dala uspavati

Oslo, 12. avgusta - Mrožinja Freya, ki je nedavno postala atrakcija fjorda v Oslu, kjer se je udomačila, je zaradi pretirane pozornosti javnosti ogrožena in bi jo lahko tudi uspavali, so danes sporočili iz norveškega direktorata za ribištvo. Zaradi obleganja množic, neupoštevanja nasvetov in opozoril pristojnih služb se je počutje mrožinje namreč poslabšalo.