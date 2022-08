Na Norveškem zbrali 20.000 evrov za kip mrožinje Freye

Oslo, 17. avgusta - Mrožinja Freya se je od sredine julija zadrževala v enem od fjordov v okolici Osla in navduševala domačine, vendar so se lokalne oblasti zaradi pretirane pozornosti javnosti odločile, da jo uspavajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ker pa se je Freya ljudem tako prikupila, so zbrali več kot 20.000 evrov za postavitev kipa v njeno čast.