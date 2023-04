ARAO izbral izvajalce za prva dela pri gradnji odlagališča NSRAO

Krško, 29. aprila - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je izbrala prve izvajalce za večfazni projekt gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem, ki glede na prvotne načrte močno zamuja. Za gradnjo prvih infrastrukturnih objektov so izbrali konzorcij pod vodstvom Rika, za dobavo odlagalnih zabojnikov pa CGP in Kostak.