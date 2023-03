ARAO v podaljšanem razpisu do več ponudb za gradnjo odlagališča NSRAO pri Krškem

Krško, 16. marca - Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) v Krškem so danes opravili odpiranje ponudb za prvi del večkrat podaljšanega razpisa za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem. Za gradnjo njegovih infrastrukturnih objektov in izvedbo tehničnega varovanja NSRAO so dobili več ponudb, so sporočili za STA.