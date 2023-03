Rok za oddajo ponudb za gradnjo odlagališča NSRAO pri Krškem vnovič podaljšali

Krško, 10. marca - Danes je potekel podaljšani rok za oddajo ponudb za gradnjo infrastrukture odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem in za tehnično varovanje odlagališča. Rok za oddajo ponudb so vnovič podaljšali, in sicer do 16. marca, so z Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) v Krškem danes sporočili STA.