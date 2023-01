Gradnja NSRAO pri krški nuklearki predvidoma letos, poskusno obratovanje leta 2026

Krško, 14. januarja - Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) v Krškem pričakujejo, da bodo gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem predvidoma začeli še letos, poskusno pa naj bi začelo delovati leta 2026. Za STA so zagotovili, da izvajajo vse potrebno za pripravo na gradnjo in kasnejše poskusno obratovanje.