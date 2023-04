Cene elektrike in plina v EU v drugi polovici 2022 dosegle vrh, v Sloveniji med nižjimi

Luxembourg, 27. aprila - Povprečne cene električne energije za gospodinjstva v EU so se v drugi polovici 2022 v medletni primerjavi zvišale z 23,50 evra na 28,40 evra za 100 kilovatnih ur (kwh). Zvišala se je tudi cena plina, s 7,80 evra na 11,40 evra za 100 kwh. Cene so dosegle najvišjo raven, odkar Eurostat beleži to statistiko. V Sloveniji so bile cene med nižjimi v EU.