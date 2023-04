Lavrov v ZN ob kritikah Zahoda zagovarjal ruski pogled na vojno v Ukrajini

New York, 24. aprila - "Ukrajinskega vprašanja ni mogoče obravnavati ločeno od geopolitičnega razvoja dogodkov, pri katerem Nato že leta ogroža varnost Rusije v regiji," je danes na zasedanju Varnostnega sveta ZN v New Yorku dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Predstavniki zahodnih držav so zasedanje, sklicano na pobudo Rusije, označili za provokacijo.