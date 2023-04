Papež Frančišek bo začel tridnevni obisk na Madžarskem

Budimpešta, 28. aprila - Papež Frančišek bo danes začel tridnevni obisk na Madžarskem, kjer bo do nedelje. V Budimpešti ga bosta danes ločeno sprejela madžarska predsednica Katalin Novak in premier Viktor Orban, sešel pa se bo tudi s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom. Prav tako bo nagovoril škofe, duhovnike in redovnike.