Papež Frančišek bo aprila obiskal Madžarsko

Vatikan, 27. februarja - Papež Frančišek bo med 28. in 30. aprilom na obisku na Madžarskem, kjer se bo med drugim sestal s predsednikom vlade Viktorjem Orbanom, je danes sporočil uradni Vatikan. To bo papežev drugi obiska Madžarske v zadnjih dveh letih in 41. potovanje v tujino od začetka njegovega pontifikata.