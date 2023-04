V ospredju obiska papeža Frančiška na Madžarskem poziv k miru v Ukrajini

pripravila Maja Cerkovnik

Budimpešta, 26. aprila - Papež Frančišek bo od petka do nedelje na obisku na Madžarskem. Med drugim se bo sešel z madžarskim političnim vrhom, diplomati, duhovniki in redovniki ter intelektualci. Na programu ima tudi srečanji z revnimi in begunci ter s slepimi otroki, v središču Budimpešte pa bo vodil mašo. Po napovedih bo v ospredju obiska papežev poziv k miru v Ukrajini.