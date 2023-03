Prvo desetletje pontifikata papeža Frančiška v znamenju reform in socialne pravičnosti

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana/Vatikan, 12. marca - Mineva deset let, od kar je bil Jorge Mario Bergoglio izvoljen za papeža. Odtlej si kot papež Frančišek prizadeva uresničiti svojo vizijo bolj vključujoče in v prihodnost usmerjene Cerkve. Lotil se je tudi perečih vprašanj, od reform vatikanskih financ in rimske kurije do vprašanja pedofilije, s čimer si je nakopal nasprotnike v cerkvenih vrstah.