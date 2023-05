Zakonodaja že dopušča zajemanje vode z gasilskimi letali na območjih z naravovarstvenim statusom

Ljubljana, 9. maja - Po nakupu letal za gašenje so se v javnosti pojavila ugibanja ali bodo ta letala sploh lahko zajemala vodo na vodnih površinah. Na ministrstvu za naravne vire in prostor so za STA pojasnili, da zakonodaja to že dopušča in to tudi na območjih z naravovarstvenim statusom. Lani je tako vodo v Bohinjskem jezeru že zajemal hrvaški canadair.