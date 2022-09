Enote in organizacije intervencije požara na Krasu izvedle skupno analizo

Ljubljana, 8. septembra - Uprava RS za zaščito in reševanje je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v sežanski enoti organizirala analizo intervencije ob julijskem požaru na Krasu. Sodelujoči so izpostavili predvsem pomen ukrepov za izboljšanje zmogljivosti za opazovanje, hitrejše odzivanje in gašenje požarov v naravnem okolju, so sporočili z uprave.