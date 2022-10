Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki preverili pripravljenost za primer letalske nesreče

Cerklje ob Krki, 18. oktobra - Na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki so danes izvedli gasilsko-reševalno vajo Letalo 2022. Na tej vsakoletni vaji so se posavske gasilske in medicinske ekipe urile v postopkih reševanja v primeru letalske nesreče. Ogledala sta si jo tudi minister za obrambo Marjan Šarec in severnomakedonska ministrica za obrambo Slavjanka Petrovska.