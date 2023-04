Vlada je sprejela poročilo o podaljšanju začasne zaščite

Ljubljana, 20. aprila - Vlada je na današnji seji sprejela poročilo o podaljšanju začasne zaščite. Slednja je bila uvedena za osebe, ki so bile razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil. Od začetka vojne pa do letošnjega marca je bila mednarodna zaščita priznana 164 Ukrajincem, so po seji vlade sporočili z ministrstva za notranje zadeve.