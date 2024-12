Kemijski inštitut podelil Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved

Ljubljana, 13. decembra - Kemijski inštitut (KI) je sinoči v sklopu prednovoletnega sprejema na Gradu Fužine podelil Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved. Dobitniki nagrade v letu 2024 so Jaka Dernovšek, Vid Jazbec in Luka Pavko. Prejemnikom je nagrade izročila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, so sporočili s KI.