Kemijski inštitut podelil Preglove nagrade

Ljubljana, 5. junija - Kemijski inštitut (KI) je danes v Botaničnem vrtu podelil Preglove nagrade. Preglovi nagradi za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved sta prejela Petar Djinović in San Hadži, velika Preglova nagrada za raziskovalno delo pa je šla v roke Janezu Plavcu, so sporočili z inštituta.