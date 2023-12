Kemijski inštitut podelil Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved

Ljubljana, 12. decembra - Kemijski inštitut je v Slovenski filharmoniji podelil Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved. Dobitniki nagrade v letu 2023 so Kristijan Lorber, Leonard Jean Moriau in Ana Oberlintner. Priznanje Kemijskega inštituta za večletno zgledno sodelovanje pri raziskovalnem delu je prejelo podjetje Honda R&D Europe.