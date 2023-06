Letošnji Preglovi nagrajenki za izjemne dosežke sta Ema Žagar in Bojana Žegura

Ljubljana, 7. junija - Kemijski inštitut je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje priredil osrednjo slovesnost Tedna Kemijskega inštituta, na kateri so podelili Preglove nagrade ter priznanja inštituta za sodelovanje pri raziskovalnem delu. Preglovi nagradi za izjemne znanstvene dosežke sta prejeli Ema Žagar in Bojana Žegura, so sporočili z inštituta.