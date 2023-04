Na zborovanju Za Slovenijo in resnico proti ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve

Ljubljana, 19. aprila - Na Trgu republike se je na pobudo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na zborovanju Za Slovenijo in resnico zbralo nekaj sto ljudi, ki so proti ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Podprli so interpelacijo vlade, o kateri na pobudo SDS DZ razpravlja danes, in priporočila NSi vladi za krepitev vrednot osamosvojitve.