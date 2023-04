Golob: Interpelacija priložnost, da do ljudi pride resnica o delu vlade

Ljubljana, 19. aprila - Predsednik vlade Robert Golob je interpelacijo, ki jo je zoper delo vlade vložila SDS, v današnjem odgovoru na seji DZ označil za priložnost, da bodo lahko predstavili resnico o delu vlade. Ta namreč ne pride do ljudi tudi zato, ker so po njegovih besedah nekateri mediji ugrabljeni ter ker nekateri ves čas zavajajo in ustrahujejo.