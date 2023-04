V koaliciji prepričani v uspešnost dela vlade

Ljubljana, 19. aprila - V koalicijskih poslanskih skupinah, Svobodi, SD in Levici, zavračajo očitke iz interpelacije, ki jo je zoper vlado Roberta Goloba vložila SDS. Vlada je njihovem prepričanju uspešna in vredna zaupanja, predlagateljem pa očitajo, da vsebina interpelacije ne temelji na dejstvih in pomeni zlorabo tega instituta.