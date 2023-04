Opozicija v razpravi o interpelaciji ostra do dela Golobove vlade

Ljubljana, 19. aprila - V opozicijskih poslanskih skupinah SDS in NSi so v razpravi o interpelaciji vlade Roberta Goloba kritični do njenega dela, med drugim ji očitajo neuspešnost zdravstvene in ostalih napovedanih reform. V SDS so ob tem napovedali, da bodo pripravili sklepe, ki bi vladi naložili odpravo nezakonitih stanj ter prenehanje protiustavnega delovanja.