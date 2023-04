V Fidesu ob odpovedi današnjih pogajanj o zdravstvenem plačnem stebru kritični do vlade

Ljubljana, 19. aprila - V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so se danes kritično odzvali na potezo vlade, ki je odpovedala današnji in prihodnji termin pogajanja o plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo. Ob tem zdravniške organizacije od vladne strani zahtevajo, da še v tem mesecu predstavi celovit predlog vsebin stebra, vključno s tarifnim delom.