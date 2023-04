EEA: Izpusti v EU v 2021 porasli, v zadnjih 30 letih pa upadli za okoli 30 odstotkov

Koebenhavn, 18. aprila - Gospodarsko okrevanje po pandemiji covida-19 je v letu 2021 prineslo povečanje toplogrednih plinov, so pa ravni emisij ostale pod tistimi iz časa pred izbruhom koronavirusa leta 2019. Skupaj so se izpusti v EU od leta 1990 do konca leta 2021 zmanjšali za okoli 30 odstotkov, je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA).