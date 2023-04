Na konferenci Inštituta za varnostno kulturo poudarili pomen vzgojno-izobraževalnih institucij pri preprečevanju nasilja nad in med mladimi

Ljubljana, 18. aprila - Inštitut za varnostno kulturo je v Ljubljani pripravil konferenco na temo varnosti in nenasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter vlogi inštitucij in skupnosti pri preprečevanju nasilja. Državna sekretarka na notranjem ministrstvu Helga Dobrin je v nagovoru zbranim dejala, da je nesprejemljivo, da se otroci in mladostniki srečujejo z nasiljem.