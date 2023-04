Varuh in minister za vzgojo in izobraževanje poudarila ničelno toleranco do nasilja

Ljubljana, 14. aprila - Varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta na današnjem srečanju poudarila ničelno toleranco do nasilja med mladimi v šolah, sploh v luči javno odmevnega medvrstniškega nasilja v Celju. Varuh je ministra pozval, naj pripravijo konkretne programe usposabljanja učiteljev za prepoznavanje nasilja.