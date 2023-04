Policisti letos do konca marca obravnavali 123 primerov medvrstniškega nasilja

Ljubljana/Celje, 12. aprila - Potem ko so policisti leta 2021 zaznali padec števila kaznivih dejanj s področja medvrstniškega nasilja - kar je značilno za večino kaznivih dejanj na splošno -, se je število obravnavanih primerov lani približalo predkoronskim. Policija jih je lani obravnavala 308, leto prej 220, v letu 2020 so imeli 306 primerov, letos do konca marca pa 123.