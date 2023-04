Pirc Musar: Nasilje nikoli ni bilo in ne bo rešitev

Ljubljana, 12. aprila - Predsednica republike Nataša Pirc Musar nasilje med mladoletnicami v Celju ostro obsoja in poziva vse pristojne, da ukrepajo hitro in odločno. "Nasilje nikoli ni bilo in ne bo rešitev. Še manj pa je rešitev molčanje in neukrepanje, ko do nasilje pride," so odziv predsednice povzeli v njenem uradu.