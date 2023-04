Ljubljanski mestni svet potrdil občinske nagrajence

Ljubljana, 17. aprila - Ljubljanski mestni svet je danes potrdil prejemnike občinskih nagrad, razpravljali so tudi o turizmu in kulturi v prestolnici. Med drugim so sprejeli odlok o dodeljevanju štipendij, tudi kadrovskih. Te so leta 2000 opustili, s ponovno uvedbo pa bi med drugim reševali problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov v prestolnici.