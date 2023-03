Ljubljanski svetniki potrdili dvig takse za obravnavo pobud

Ljubljana, 20. marca - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli letni program športa v občini za letošnje leto, ki opredeljuje obseg sofinanciranja programov športa. Prav tako so podprli predlog o podražitvi takse za obravnavo pobud za spremembo podrobnejše namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu in več prostorskih dokumentov.