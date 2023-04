Ljubljanski mestni svetniki o občinskih priznanjih, financah in turizmu

Ljubljana, 17. aprila - Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji odločali o prejemnikih letošnjih nazivov častni občan in častna občanka ter občinskih priznanj in plaket. Posvetili se bodo tudi zaključnemu računu lanskega proračuna, med drugim bodo obravnavali še lanske rezultate Turizma Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.