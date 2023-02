Ljubljanski mestni svetniki potrdili dodatek za delovno uspešnost direktorici ZD Ljubljana

Ljubljana, 27. februarja - Ljubljanski mestni svetniki so s 24 glasovi za in 15 proti potrdili dodatek za delovno uspešnost direktorici ZD Ljubljana Antoniji Poplas Susič za leto 2021. Svetniki Levice so sicer predlagali, da se zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov in števila neopredeljenih pacientov ta točka umakne iz dnevnega reda, a predlog ni bil sprejet.