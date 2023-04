Minister Šarec podpisal pogodbo za nakup štirih letal za gašenje iz zraka

Ljubljana, 17. aprila - Minister za obrambo Marjan Šarec, v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in izvršni direktor podjetja Air Tractor Europe SL Rafael Selma Beltran so danes podpisali pogodbo o nakupu štirih letal za gašenje požarov. Prvi dve letali bosta prispeli predvidoma junija, drugi dve letali pa prihodnje leto.