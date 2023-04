Ameriški rušilec pod budnim očesom Pekinga preplul Tajvansko ožino

Taipei/Peking, 17. aprila - Ameriški rušilec USS Milius je v nedeljo opravil rutinski tranzit čez Tajvansko ožino, je sporočila ameriška mornarica, nekaj dni po tem, ko je Kitajska končala vojaške vaje v bližini Tajvana. Iz Pekinga so sporočili, da kitajska vojska spremlja ladjo in ohranja visoko stopnjo pripravljenosti na obrambo nacionalne varnosti in stabilnosti v regiji.