Kitajska začela vojaške vaje v Tajvanski ožini

Peking/Taipei, 8. aprila - Kitajska je danes začela tridnevne vojaške vaje v Tajvanski ožini. Kot so sporočili v Pekingu, so vaje nujne za ohranitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Kitajske, v okviru vaj pa bodo kitajske sile simulirale tudi obkolitev Tajvana. V Taipeiju so opozorili, da vaje ogrožajo stabilnost v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.