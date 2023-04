Med kitajskimi vojaškimi vajami v morju pri Tajvanu vplul ameriški rušilec

Taipei, 10. aprila - Ameriški rušilec USS Milius je danes vplul na območje v Južnokitajskem morju, ki si ga lasti Kitajska. Slednja v bližini Tajvana končuje vojaške vaje, na katerih so danes uporabili pravo strelivo. Uradni Peking je obsodil vplutje ameriške ladje, iz Washingtona pa so sporočili, da je šlo za "podporo pravicam, svoboščinam in zakoniti uporabi morja".