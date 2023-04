Peking ob koncu vojaških vaj: Neodvisnost Tajvana in mir se izključujeta

Peking, 10. aprila - Kitajska vojska je danes sporočila, da je "uspešno opravila" vojaške vaje v bližini Tajvana, ki so še dodatno povečale napetosti v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Peking je ob tem opozoril, da se mir v Tajvanski ožini in neodvisnost Tajvana "medsebojno izključujeta". Taipei pa je odvrnil, da Kitajska spodkopava mir in stabilnost.