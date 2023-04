Rusija poroča o napredku svojih sil v Bahmutu

Moskva/Doneck, 15. aprila - Iz ruskega obrambnega ministrstva so danes sporočili, da je ruska vojska dosegla napredek na severnem in južnem obrobju ukrajinskega mesta Bahmut, kjer poteka najdaljša in najbolj krvava bitka vojne v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP in dodaja, da stanja na terenu ni mogoče neodvisno preveriti.