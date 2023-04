Ob začetku pomladne akcije za zmanjševanje hitrosti pozivi k varni in prilagojeni vožnji

Ljubljana, 17. aprila - Na agenciji za varnost prometa in policiji ob današnjem začetku pomladne preventivne akcije za zmanjševanje hitrosti na cestah, ki bo trajala do nedelje, pozivajo k spoštovanju omejitev hitrosti in prilagojeni vožnji. Ravno prehitra vožnja je namreč najpogostejši vzrok za prometne nesreče, tudi s smrtnim izidom, opozarjajo na agenciji.