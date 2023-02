Policisti lani obravnavali več prometnih nesreč, umrlo pa je manj udeležencev cestnega prometa

Ljubljana, 28. februarja - Policisti so lani na slovenskih cestah obravnavali 18.714 prometnih nesreč oz. tri odstotke več kot v letu 2021. Število prometnih nesreč s poškodbami in smrtjo se je glede na leto poprej povečalo za 12 odstotkov, umrlo pa je za četrtino manj udeležencev cestnega prometa kot v letu 2021, so sporočili z agencije za varnost prometa.