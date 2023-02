Agencija za varnost prometa ob počitnicah in zimskih razmerah poziva k varni vožnji

Ljubljana, 3. februarja - Agencija za varnost prometa pred začetkom zimskih počitnic za drugo polovico učencev in dijakov poziva k varni vožnji. Vožnja v zimskih razmerah, še posebej po poledenelem in zasneženem vozišču, je lahko zelo zahtevna in od voznika zahteva še večjo osredotočenost na vožnjo. "Ko ste za volanom, naj bo vožnja vaša glavna skrb," pozivajo vse voznike.