Ministrstvo: Na pojave nasilja se moramo odzivati z novimi pristopi

Ljubljana, 13. aprila - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z zaskrbljenostjo spremlja pojave nasilja med vrstniki, ne glede na to, ali se nasilna dejanja odvijajo v šolskem prostoru ali zunaj njega. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, imajo do vseh oblik nasilja ničelno toleranco, na pojave nasilja pa se moramo odzivati z uporabo novih pristopov.