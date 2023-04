Celjski policisti po incidentu identificirali pet mladoletnikov, osumljenih nasilništva

Celje, 12. aprila - Celjski policisti od nedelje, ko so od mladoletne oškodovanke in njene matere dobili prijavo o medvrstniškem nasilju na območju Celja, intenzivno preiskujejo sum več kaznivih dejanj. Doslej so identificirali pet mladoletnih osumljencev uradno pregonljivega kaznivega dejanja nasilništva, so povedali v izjavi. Opozarjajo tudi na odgovornost staršev.