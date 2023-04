GZS si ob podaljšanju regulacije še naprej želi rešitve za velika podjetja

Ljubljana, 13. aprila - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljajo vladno odločitev za podaljšanje regulacije cen elektrike in plina za male poslovne odjemalce ter cen elektrike za mala in srednja podjetja do konca leta, čeprav bi si želeli nižje regulirane cene od dozdajšnjih. Še vedno pa pozivajo k sprejemu rešitve za velika podjetja.