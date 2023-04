V OZS zadovoljni s podaljšanjem regulacije cen elektrike in plina

Ljubljana, 13. aprila - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zadovoljni z napovedanim podaljšanjem regulacije maloprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva in male poslovne odjemalce ter elektrike za mala in srednja podjetja do konca leta. Po navedbah zbornice bodo tako podjetja lažje načrtovala poslovanje, čeprav bi si želela nižjih reguliranih cen.