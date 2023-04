Vlada v podaljšanje regulacije cen elektrike in plina

Ljubljana, 13. aprila - Vlada bo na današnji seji podaljšala regulacijo drobnoprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce ter mala in srednje velika podjetja do konca leta, kot že velja za javne zavode. Odjemalci bodo tako še naprej plačevali elektriko in plin po nižjih cenah, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.