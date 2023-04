Cene elektrike in plina bodo regulirane do konca leta

Ljubljana, 13. aprila - Vlada je podaljšala regulacijo maloprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce ter cen elektrike za mala in srednje velika podjetja do konca leta. To že zdaj velja za cene za javne zavode. Po besedah pristojnega ministra Bojana Kumra trenutne tržne razmere še narekujejo podaljšanje regulacije.