MZEZ: Avstrijsko podaljšanje nadzora na meji je nesprejemljivo

Ljubljana, 11. aprila - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je danes namero Avstrije, da za šest mesecev znova podaljša nadzor na meji s Slovenijo, označilo za nesprejemljivo. Kot so še sporočili za STA, obžalujejo tovrstno ravnanje avstrijskih oblasti, ko bo Evropska komisija prejela razloge za podaljšanje nadzora, pa se nameravajo na to ustrezno odzvati.